Немецкая компания поставляла в РФ станки для производства снайперских винтовок.

Об этом заявляет Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, бывший глава компании из Баден-Вюртемберга Улли З. 10 августа был задержан во Франции, а 22 августа его взяли под стражу немецкие правоохранительные органы в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Позднее суд поместил мужчину в предварительное заключение.

Сообщается, что задержанный в 2015 году вопреки уже введенным тогда санкциям в связи с аннексией Крыма подписал с россиянами контракты на поставки высокоточных станков на 2 млн евро.

По данным Федеральной прокуратуры, Улли З. поставил российскому производителю оружия станки через третьи страны, используя компании в Швейцарии и Литве. В целях сокрытия своих действий он провел сделку через другие основанные им фирмы и еще одну российскую компанию. При этом он сфальсифицировал дату заключения сделки, чтобы вывести ее из-под оружейного эмбарго, и записал в договоре дату на год раньше его заключения.

В 2016 году фирма Улли З. провела в России обучающие тренинги по работе на этих станках.

Мужчина обвиняется в нарушении нескольких законов ФРГ, в частности, о контроле над оружием, предназначенным для ведения войны.

По данным западных медиа, Иран тайно отправил России 100 миллионов пуль и сотни тысяч снарядов и планирует новые поставки.

Также сообщалось, что Россия хочет получить дополнительные боеприпасы из Северной Кореи в "обмен на продовольствие".