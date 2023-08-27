Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подвел итоги по санкциям против России. По его данным, за прошлый год произошло "беспрецедентное разъединение связей" между Евросоюзом и РФ.

Об этом он написал в своем блоге.

Боррель отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский Союз ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, ЕС наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и около 250 организаций из РФ.

За прошлый год импорт из России в Европу снизился на 58% (и на 60% - импорт, не связанный с энергетикой). В 2023 году этот процесс ускорился, пишет Боррель.

"Падение импорта неэнергетических товаров превысило 75% за первый квартал 2023 года, а для энергетических товаров падение еще больше - минус 80%", - заявил еврокомиссар.

Из Европы экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий в Россию упал на 78% в 2022 году - по сравнению с 2019-2021 годами. Общий экспорт из ЕС в РФ упал на 52%.

Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и уточнению отдельных позиций.

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