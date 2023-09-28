Власти Германии одобрили создание совместного предприятия между немецкой оборонной компанией Rheinmetall и Украиной.

Об этом заявил глава Федерального управления по картелям Германии Андреас Мундт, пишет Tagesschau.

Отмечается, что Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность". Новое предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисным обслуживанием и производством военной техники.

Напомним, о планах Rheinmetall открыть в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники сообщалось еще в июле.

Также заявлялось, что в Украине заработает ремонтная база танков Leopard.

Ранее мы писали, что в Украине начинает работать крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems. Компания работает в области производства оружия, безопасности и аэрокосмической сферы. В частности, она занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777.