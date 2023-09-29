Успехи ВСУ в ходе наступления на юге переоценены, а ситуация может "вот-вот" склониться в пользу РФ.

Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил и военный эксперт Маркус Райснер в интервью Deutsche Presse-Agentur.

"Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва", - сказал Райснер.

По его мнению, Украина получает недостаточно боевой техники - в том числе и той, которая поможет защититься от ударов российской авиации в тылу.

"Европа вот-вот упустит момент, когда мы больше не будем держать ситуацию под контролем, и она склонится в пользу россиян", - считает полковник.

Он призывает, в частности, усилить украинскую ПВО, чтобы минимизировать удары по важнейшим объектам инфраструктуры. Ведь если электроснабжению Украины снова будет нанесен серьезный ущерб, основа производства оружия также будет сломана, отметил Райснер.

Ранее британский адмирал Тони Радакин заявил, что российские оборонительные сооружения оказались сильнее, чем ожидал Запад.

А газета The New York Times писала, что Украина и ее союзники, включая США, возможно, возлагали слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.