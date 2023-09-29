В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Успехи ВСУ в ходе наступления на юге переоценены, а ситуация может "вот-вот" склониться в пользу РФ.

Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил и военный эксперт Маркус Райснер в интервью Deutsche Presse-Agentur.

"Отдельные линии обороны россиян преодолеваются с большими потерями, но до сих пор не было ни одного реального прорыва. Мы должны бить тревогу, что после 117 дней контрнаступления до сих пор не удалось добиться оперативного прорыва", - сказал Райснер.

По его мнению, Украина получает недостаточно боевой техники - в том числе и той, которая поможет защититься от ударов российской авиации в тылу.

"Европа вот-вот упустит момент, когда мы больше не будем держать ситуацию под контролем, и она склонится в пользу россиян", - считает полковник.

Он призывает, в частности, усилить украинскую ПВО, чтобы минимизировать удары по важнейшим объектам инфраструктуры. Ведь если электроснабжению Украины снова будет нанесен серьезный ущерб, основа производства оружия также будет сломана, отметил Райснер.

Маркус Райснер о наступлении ВСУ

Ранее британский адмирал Тони Радакин заявил, что российские оборонительные сооружения оказались сильнее, чем ожидал Запад.

А газета The New York Times писала, что Украина и ее союзники, включая США, возможно, возлагали слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

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