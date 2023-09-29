Российские оборонительные сооружения оказались сильнее, чем ожидал Запад.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин после вчерашнего визита в Киев, пишет The Times.

"Когда вы посмотрите на начало контрнаступления, были моменты, когда Украина хотела обеспечить себе немного больше техники, больше боеприпасов, затем наступил период плохой погоды, и это повлияло [на нее]. Тогда вы сделали некоторые военные оценки России, а затем на самом деле некоторые из этих российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось", - сказал Радакин.

Ранее военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявил, что на Западе начали готовиться к затяжной войне, осознавая, что быстрого прорыва на юге не получилось.

А газета The New York Times написала, что в этом году Россия захватила больше территорий, чем освободила Украина.

Между тем в британской разведке считают, что Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Так, Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону и роет новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.