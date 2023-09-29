Глава штаба обороны Британии признался, что Запад недооценил оборонительные сооружения России
Российские оборонительные сооружения оказались сильнее, чем ожидал Запад.
Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин после вчерашнего визита в Киев, пишет The Times.
"Когда вы посмотрите на начало контрнаступления, были моменты, когда Украина хотела обеспечить себе немного больше техники, больше боеприпасов, затем наступил период плохой погоды, и это повлияло [на нее]. Тогда вы сделали некоторые военные оценки России, а затем на самом деле некоторые из этих российских оборонительных сооружений оказались сильнее, чем предполагалось", - сказал Радакин.
Ранее военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявил, что на Западе начали готовиться к затяжной войне, осознавая, что быстрого прорыва на юге не получилось.
А газета The New York Times написала, что в этом году Россия захватила больше территорий, чем освободила Украина.
Между тем в британской разведке считают, что Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Так, Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону и роет новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.