На Западе начали готовиться к затяжной войне.

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги в выпуске подкаста War On the Rocks, сообщает Би-Би-Си.

Кофман оценил первые результаты контрнаступления ВСУ на юге Украины, в ходе которого украинским войскам почти за четыре месяца удалось прорвать российские оборонные укрепления, но они пока не смогли достичь убедительного успеха и освободить значительную территорию.

Эксперт считает, что в прошлом на Западе некоторые считали, что "эта наступательная операция позволит Украине вести переговоры с относительной позиции силы, что она вынудит Россию вести переговоры".

"От этого мнения, хотя и не полностью, отказались, и оно в значительной степени отходит на второй план. И люди понимают, что война будет долгой, что потенциальные быстрые способы сделать эту войну более короткой остались в прошлом. И основное планирование теперь должно сосредоточиться на более длинном конфликте, в котором, как и во всех войнах, будут разные фазы", — считает Кофман.

Другие наблюдения Кофмана:

В случае, если ВСУ в ходе нынешнего наступления удастся взять город Токмак в Запорожской области, это будет означать относительный успех операции.

ВСУ, очевидно, удалось прорвать линию обороны российских войск в районе села Работино, однако Кофман пока не склонен называть это решающим прорывом. Он полагает, что украинская армия "расширяет брешь", пробитую в российской обороне, но пока ее масштабы не позволяют говорить о переломе, который может наступить, если ВСУ удастся ввести в бой значительное число бронетехники и создать для российских войск серьезные проблемы.

Ухудшение погоды этой осенью хотя и не станет решающим фактором, который сможет остановить украинское контрнаступление, но будет иметь значение. По словам Кофмана, украинские военные действуют небольшими пехотными группами, для которых распутица не является серьезным препятствием, но если ВСУ хотят быстро развить успех, им нужно будет вводить бронетехнику, которая зависит от относительно прочного грунта.

Возможное предоставление Украине баллистических ракет ATACMS поможет ВСУ, но тоже не станет решающим. Если, как сообщают западные СМИ, украинские военные действительно получат вариант этой ракеты с кассетной, а не фугасной боеголовкой, это поможет Киеву поражать большее число российских целей. Однако ВСУ будет сложно определять цели, положение которых быстро меняется (например, группы офицеров или военные колонны), и в этом вопросе им придется полагаться на помощь западных союзников.

Буквально в середине сентября Кофман заявлял, что контрнаступление Украины переходит в решающую стадию и приближается к последнему этапу.

Ранее The New York Times написала, что в этом году Россия захватила больше территорий, чем освободила Украина.