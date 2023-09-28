Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом Тони Радакиным.

Об этом главком сообщил на своей странице в Фейсубке.

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особо отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Залужный.

Где состоялась встреча, главком не уточнил.

Напомним, сегодня в Киев приехал новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также в столицу приехал еще один иностранный министр обороны - Себастьян Лекорню из Франции. С ним прибыли 20 представителей предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросах кибербезопасности.

Также СМИ сообщили о неанонсированном визите в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он тоже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.