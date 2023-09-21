Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о быстром захвате россиянами юга Украины.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

По данным издания, следствие по этому делу идет полтора года. Главком ВСУ уже беседовал со следователями, но процессуального статуса по делу пока не имеет.

"Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации юга уже называют "делом Залужного", - пишет издание.

СБУ и ГБР отказались отвечать на запрос касательно участия Залужного в следственных действиях.

По делу никто не получил подозрения, но это может произойти уже в ближайшее время. Пока идут допросы. Среди допрашиваемых числятся генералы, представители военного командования и гражданских властей. В частности, были допрошены:

командующий сил обороны Сергей Наев,

бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов,

командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки,

экс-начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак,

экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады, оборонявшей юг, Александр Виноградов,

военный Иван Сестриватовский, который должен был взорвать мосты на Чонгаре, но это у него почему-то не получилось,

бывшие руководители Херсона, в том числе экс-председатель Херсонской ОВА Геннадий Лагута, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве.

Источник ВВС в Офисе президента говорит, что военные должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу, без команды Владимира Зеленского.

"Страна" сообщала, что ночью 17 сентября умер бывший губернатор Херсонской области Геннадий Лагута. Как выяснилось, он мог покончить с собой.

Мы анализировали, что могло довести его до суицида. Среди прочего это и сдача Херсона.