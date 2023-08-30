В СМИ попали новые подробности расследования подрыва "Северного потока", в котором Украина называется главным подозреваемым.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

По данным Le Figaro, аренду яхты "Андромеда", с которой предположительно закладывалась взрывчатка, оплатило варшавское туристическое агентство Feeria Lwowa, руководителем которого является 54-летняя Наталия А., проживающая в Киеве.

Также один из членов экипажа был опознан как украинец. Некий Валерий К. арендовал яхту по поддельному молдавскому удостоверению личности.

Сообщается, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Ранее мы писали, что в Германии следствие склоняется к тому, что "Северные потоки" подорвали диверсанты, связанные с Украиной.

Немецкое издание Der Spiegel утверждало, что экипаж из шести человек, включавший боевых пловцов и врача, действовал по приказу непосредственно Валерия Залужного. При этом некоторые западные страны якобы были осведомлены о плане Украины и, вероятно, пытались отговорить ее.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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