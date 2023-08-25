Немецкое следствие считает все более вероятной причастность Украины к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Об этом пишут сразу два немецких издания, ZDF и Spiegel, со ссылкой на источники.

"Появляется все больше свидетельств того, что за атакой на трубопровод "Северный поток" могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных", ― сказано в материале ZDF.

По данным издания, правоохранители уже почти не сомневаются, что трубопровод был взорван с помощью парусной яхты "Андромеда", экипаж которой, предположительно, находился в Украине до и после диверсии. А вот доказательств причастности РФ к диверсии нет.

"Выводы следователей, имеющиеся на данный момент, ясно указывают в сторону Украины", - резюмирует ZDF.

Журналисты также отметили, что власти Германии не предприняли никаких действий, направленных на защиту трубопроводов от диверсий, хотя были предупреждены о возможном теракте.

Напомним, в марте крупнейшие западные СМИ впервые с момента подрыва "Северных потоков" представили версию того, что произошло с газопроводами. По их данным, трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями, но имеющая прямое отношение к Украине.

Незадолго до этого, в феврале, известный американский журналист Сеймур Херш представил свой материал, в котором доказывается, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.