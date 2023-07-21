В России компания "Газпром нефть" впервые заправила морское судно биотопливом из отработанного фритюрного масла сети кафе "Вкусно – и точка". Тестовая бункеровка (то есть заправка) топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается на сайте компании.



Рецептура биотоплива была разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла. Подготовка вторичного сырья проходила на предприятии "Эковей".

Старший директор по устойчивому развитию "Вкусно – и точка" Ирина Коршунова рассказала, что ежегодно сеть питания отправляет на переработку все отработанное фритюрное масло – а это более 5,5 тысяч тонн. Теперь часть переработанной продукции будет использована в качестве биокомпонента для корабельного топлива.



"Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след. Рассматривается дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива", - сообщал Антон Соболев, генеральный директор компании "Газпромнефть Марин Бункер", которая производит судовые топлива экологического класса.



"Газпром нефть" и раньше занималась экопроектами: она вывела на российский рынок топливо с содержанием серы ниже 0,1%, предназначенное для особых зон судоходства, а в прошлом году начала заправку морского транспорта экологичным СПГ.

Напомним, кафе "Вкусно – и точка" появились в России на месте ресторанов сети быстрого питания McDonald’s после ухода этой американской компании из страны в мае прошлого года из-за санкций.

Ранее мы сообщали, что против другого связанного с "Газпромом" проекта - трубопровода "Северный поток" - протестовали экологи. Из-за их исков прокладка магистрали не раз останавливалась.