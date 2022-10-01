В Житомире и Львове планируют построить новые ТЭЦ на биотопливе для экономии природного газа: на биомассе (древесной треске) и твердом вторичном топливе (RDF).

Об этом сообщает "Нафтогаз".

Уже запущены подготовительные работы. Плановый период сдачи объектов в эксплуатацию во Львове – 1-й квартал 2023 года, в Житомире – 4-й квартал 2023 года.

Общая мощность объектов составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической.

Всего "Нафтогаз" намерен построить по меньшей мере девять ТЭЦ и биокотельных в восьми регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической.

"У компании есть амбициозная цель стать крупнейшим генератором тепла из биомассы к 2027 году и обеспечить замещение около 2 млрд кубометров природного газа. Украина может практически полностью отказаться от использования природного газа для центрального отопления, заменив его, в частности, на биоэнергию", - говорят в компании.

Напомним, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил отказаться от газа для отопления помещений и перейти "на биомассу, мусор".

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