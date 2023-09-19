Смерть бывшего руководителя Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Лагуты сразу обратила на себя внимание. Не только потому, что умершему было всего 49 лет.

Сразу после известия о кончине пошли слухи, что экс-глава ОГА на самом деле покончил с собой. Позже они были официально подтверждены. Это, в свою очередь, вызвало серьезные подозрения.

Ведь именно Лагута возглавлял Херсонскую область в момент полномасштабного вторжения России в Украину и, конечно, знал во многих деталях, как захватывался и регион, и сам Херсон. И, возможно, мог ответить на вопрос, почему это россиянам удалось сделать так быстро. А также - какова была роль в этом военно-политического руководства страны.

Кроме того, Лагута был человеком мэра Херсона Игоря Колыхаева, который несколько месяцев руководил городом уже после его захвата. Некоторые комментаторы обратили внимание, что новость о смерти Лагуты появилась почти одновременно с сообщением о появлении мэра Херсона в списке пленных у РФ после более года неизвестности о его судьбе.

Так или иначе, но смерть Лагуты тут же породила слухи, что она может быть неслучайной.

Подробнее о ситуации рассказывает "Страна".

Смерть Лагуты

Лагута возглавлял Херсонскую ОГА с октября 2021 года по июль 2022-го. О его смерти сначала сообщили областные власти, не говоря причину.

Позже депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, который возглавляет областную ячейку "Европейской солидарности", заявил, что Лагута свел счеты с жизнью, приняв большую дозу таблеток. Из поста Хланя выходило, что экс-глава области наложил на себя руки под грузом обвинений в "сдаче Херсона". При том что депутат называет их беспочвенными.

"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи ему не ставились к моменту полномасштабного вторжения. Но кого-то нужно обвинить, что Юг про@бали, да? Надо кого-нибудь бросить толпе? Ну вот, бросили… А вы знаете, что Лагута единственный, кто не сбежал из Херсона? Что он обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокировку электронных ключей? Знаете? Думаю, нет. А знаете, что ОП три дня вторжения не отвечали на звонки? Вот просто не брали трубку от главы южной области. Вот в то же время, когда ее пр@бывали", - написал Хлань.

В комментарии "Radio NV" депутат уточнил, что решающую роль в доведении Лагуты до самоубийства все же сыграло дело о мошенничестве с машиной жены Колыхаева, которое открыли против экс-главы области.

По версии Хланя, этот автомобиль Лагута получил от мэра города в подарок после успешной кампании по избранию Колыхаева народным депутатом (еще до того, как тот пошел на мэра). После увольнения с поста председателя ОВА Лагута хотел переоформить машину на себя, однако к тому моменту жена Колыхаева уже подала заявление в СБУ о попытке завладения ее машиной.

"Эта история очень сильно подкосила Геннадия", - говорит депутат.

В официальном сообщении спецслужбы говорится, что экс-глава области "присвоил автомобиль, который ему во время полномасштабного вторжения предоставили во временное пользование". В июле 2022-го чиновник во время отсутствия в Украине хозяйки машины оформил у нотариуса доверенность на право пользования этим авто (в том числе продавать, передавать в аренду на своих условиях) и сразу же продал его подчиненному, а потом снова купил у него же.

По версии следствия, экспертиза установила, что на "нотариальной доверенности" стоял подделанная роспись владелицы. Уголовное производство было открыто по части 3 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" и части 4 статьи 190 "Мошенничество".

"Сотни миллионов гривен, которые куда-то исчезли"

Пресс-служба полиции Киева уже сообщила подробности смерти экс-главы ОВА. Жена Лагуты обратилась по поводу исчезнувшего мужа еще 13 сентября. Через несколько дней его нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева.

Это отличается от версии Хланя, согласно которой Лагута был еще жив в момент обнаружения, рядом лежали баночки из-под лекарств и бутылка воды, а умер он уже в больнице. Депутат также уточнил, что, по его информации, по камерам наблюдения видно, что Лагута сам купил большое количество таблеток в аптеке.

Уголовное производство было открыто по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство", уточнили в полиции.

Но вот на что обратили некоторые внимание. День в день с известием о смерти Лагуты появилось сообщение, что мэр Херсона Колыхаев появился в российских списках пленных.

Эту информацию сообщил "Суспильному" сын Колыхаева Святослав. Новость на сайте медиа датируется 17 сентября, когда широко разошлась новость о смерти Лагуты. Статус пленного для Колыхаева, по словам сына, официально подтвердили 13 сентября (то есть в тот день, когда жена Лагуты пошла в полицию).

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не уточнили", - цитирует сына "Суспильне".

Среди тех, кто стал искать связь между обоими событиями, известный херсонский журналист и волонтер Константин Рыженко.

"Две новости. Игорь Колыхаев спустя больше года своего нахождения у русских был официально признан военнопленным. Это значит, что его теперь могут обменять и компетентные органы смогут задать вопросы по поводу его деятельности во время оккупации Херсона. Новость номер два. Геннадий Лагута, которого Колыхаев за большие деньги назначил главой херсонской ОВА, который бы мог дать много показаний по Колыхаеву (он подписывал финдокументы в оккупации) - внезапно умер. То есть дать показания по Игорю не сможет. Какая-то такая вот интересная вилка вероятностей тут завязалась", - написал Рыженко в своем телеграм-канале.

Журналист категорически возражает против версии депутата Хланя, что Лагута вел себя решительно в первые дни войны.

"Он не появлялся ровно 50 дней, ни с кем не общался, никто не знал что он и где. Потом сказал, что возглавил партизанский отряд", - написал Рыженко в своем телеграм-канале.

В то же время, как утверждает журналист, Лагута в первые недели после захвата города подписал Колыхаеву документы на перечисление "сотни миллионов гривен, которые куда-то исчезли".

Отметим: Лагута в интервью "Главкому" еще 13 июня 2022-го (до освобождения Херсона) сообщил, что базовые платежи для областного центра по просьбе Колыхаева он подписывал потому, что этого требовал закон.

Претензий по этому поводу у правоохранительных органов - во всяком случае публичных - не было.

Кстати, в том интервью Лагута говорит, что "не знал и не верил" в полномасштабное вторжение России.

"Включительно до 23 февраля занимался аэропортами, дорогами, детскими садами, бассейнами". Окончательно он покинул город 25 февраля, когда оттуда ушли последние украинские части. Оставшегося в Херсоне Колыхаева экс-глава области осуждал.

Напомним, что Игорь Колыхаев объяснял свое пребывание в городе в то время, когда его удерживали россияне, необходимостью заботиться о городском хозяйстве и жителях.

Если херсонский мэр вернется в Украину в результате очередного обмена между Киевом и Москвой (или каких-то иных договоренностей), то наверняка кто-то назовет это подтверждением версии, что смерть Лагуты ему открыла дорогу обратно.

Но тут можно возразить, что экс-глава области наверняка достаточно общался с следственными органами на тему Херсона в первые дни и месяцы "большой" войны. И если, скажем так, очную ставку между городским головой и "бывшим губернатором" действительно устроить не получится, то некие показания Лагуты, по идее, должны быть. И если в них содержится опасная для Колыхаева информация, то присутствие самого Лагуты уже не имеет решающего значения. А вот возвращение Колыхаева определенно станет почвой для нового витка дискуссии, кто виноват в сдаче Херсона и значительной части области и как должны были вести после вторжения избранные руководители и чиновники. Да и роль самого Колыхаева наверняка станет предметом дискуссии.

"Вопросы о начале полномасштабной войны будут задаваться еще долго. Некоторые будут неприятны для власти. И где окажется в этот момент Колыхаев, точно не будет иметь существенного значения. Так же как и не имело значения пребывание Лагуты в Киеве", - говорит источник среди народных депутатов, хорошо знающих ситуацию на Херсонщине.