Бывший глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, покончил жизнь самоубийством, приняв большую порцию таблеток.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета от Евросолидарности Сергей Хлань.

По словам Хланя, Лагуту довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона". Хотя, по мнению депутата, эти обвинения беспочвенны.

"Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи ему не ставились к моменту полномасштабного вторжения. Но кого-то нужно обвинить, что Юг про@бали, да? Надо кого-нибудь бросить толпе? Ну вот бросили.

А вы знаете, что Лагута единственный кто не сбежал из Херсона? Что он обеспечил вывоз документов и эвакуацию людей, блокировку электронных ключей? Знаете? Думаю, нет.

А знаете, что ОП три дня вторжения не отвечали на звонки? Вот просто не брали трубку от главы южной области. Вот в то же время, когда ее пр@бывали", - написал Хлань.

Сегодня мы сообщали, что умер бывший губернатор Херсонской области Геннадий Лагута.

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