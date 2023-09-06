В ночь на 6 сентября от сердечного приступа умер известный ученый и историк Игорь Козловский, который провел несколько лет в тюрьме в "ДНР" и был возвращен на подконтрольную территорию в 2017 году по обмену. Ему было 69 лет.

Об этом сообщают в соцсетях его друзья и близкие.

Еще во вторник, 5 сентября, Козловский посещал премьеру фильма "Я, Нина" и делился фотографией в соцсетях.

О похищении Игоря Козловского в Донецке, где он остался ухаживать за сыном, больным синдромом Дауна, стало известно в январе 2016 года. Его задержали через день после взрыва возле памятника Ленину в Донецке и инкриминировали незаконное хранение взрывчатых веществ.

После почти двух лет в тюрьме, в декабре 2017 года, ученого обменяли, он вернулся в Украину. Козловский рассказывал, что в тюрьме он подвергался пыткам: ему надевали мешок на голову, избивали тупым предметом, имитировали расстрел, требуя признать вину.

Козловский – кандидат исторических наук, возглавлял Центр религиоведческих исследований и международных духовных отношений в Донецке. Руководил управлением по делам религий Донецкой ОГА. Преподавал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

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