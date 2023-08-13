В России скончалась дочь основоположника советской пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья. Ей было 88 лет.

Об этом сначала сообщили российские СМИ со ссылкой на сыновей Королевой. Затем официальный некролог опубликовала госкорпорация "Роскосмос".

"Роскосмос" выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королёвой — дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королёва, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа", - сказано в записи корпорации.

Прощание с Королевой состоится 15 августа.

Королева появилась на свет 10 апреля 1935 года. Она не пошла по стопам отца и выбрала профессию врача. Наталья Сергеевна была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. На протяжении долгих лет Королева трудилась в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, а также в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

После себя она оставила много последователей, которые привержены ее методике лечения.

Королева написала несколько книг о своем знаменитом отце и была членом Союза писателей. В подмосковном Королеве, названном в честь отца Натальи Сергеевны, она была почетным гражданином.

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