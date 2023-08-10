В возрасте 98 лет умерла советская и российская актриса Юлия Борисова.

Об этом сообщают в театре имени Вахтангова, где с 1947 года работала Борисова.

"Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха", – говорится в сообщении театра.

Директор театра Кирилл Крок сказал, что Борисова умерла в больнице, где около года находилась в отдельной палате под присмотром врачей.

"Последняя воля актрисы – никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу", – добавил он.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее мужем Исаем Спектором и их сыном Александром.

Юлия Борисова родилась в Москве в 1925 году. В 1947 году она окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Позже ее приняли в труппу театра имени Вахтангова. Актриса сыграла больше 60 ролей, в том числе принцессу Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Эпифанию в "Миллионерше" по произведению Бернарда Шоу и Клеопатру в "Антонии и Клеопатре" по трагедии Уильяма Шекспира.

Кроме того, Борисова сыграла в нескольких советских фильмах. Одна из наиболее известных ее ролей – Настасья Филипповна в фильме "Идиот", снятой режиссером Иваном Пырьевым в 1958 году мотивам одноименного романа Достоевского.

Ранее в возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Актриса дебютировала в 1952 году, в французском фильме "Фанфан-тюльпан". Фильм завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и принес ей мировую известность.

Кроме того, вчера в Москве в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Причина ее смерти не уточняется.