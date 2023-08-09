В Москве в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева. Причина ее смерти не уточняется.

Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры, где Васильева прослужила 75 лет.

В театре выразили соболезнования близким, друзьям и "легиону" почитателей актрисы, пообещав объявить дату прощания позднее.



Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище и пришла в театр сатиры.

На счету Васильевой более 60 ролей, одна из наиболее известных - графиня Альмавива в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В последние годы актриса играла в моноспектакле "Вера" по собственным мемуарам.



Вера Васильева снялась в более чем 40 фильмах. Её дебют в кино состоялся в 1945 году в эпизодической роли в картине "Близнецы". Первой большой ролью стал для неё фильм Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской", который вышел на экраны в 1947 году.

Также Васильева играла в таких картинах как "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана" и другие.

Кроме того, с 1948 года Васильева выступала в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

Артистка состояла в Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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