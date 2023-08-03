В Москве скончалась советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

По данным одного из источников, артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание.

О госпитализации Мирошниченко с осложненной формой гриппа российская пресса написала 30 июля. 31 июля сообщалось, что актриса пережила остановку сердца. На следующий день стало известно, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Она дебютировала в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Первой большой работой актрисы стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина "Их знали только в лицо". Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев". Кроме того, Мирошниченко снималась в советской классике: фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…". В ее фильмографии числятся кинохиты "Тайны мадам Вонг" и "Зимняя вишня".

В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР.

Мирошниченко считалась одной из первых красавиц советского кино

В конце июля во Франции скончалась актриса Джозефина Чаплин, дочь кинолегенды Чарли Чаплина и его четвёртой жены Уны О’Нил.

А незадолго до этого умерла французская актриса и певица с британскими корнями Джейн Биркин.