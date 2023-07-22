Во Франции скончалась актриса Джозефина Чаплин, дочь кинолегенды Чарли Чаплина и его четвёртой жены Уны О’Нил. Джозефина известна по ролям в фильмах "Кентерберийские рассказы" и "Красные ночи".

Об этом сообщила в лаконичном некрологе газета Le Figaro.

Чаплин умерла в Париже еще 13 июля в возрасте 74 лет. Но о кончине артистки ее трое сыновей Шарли, Жюльен и Артур сказали журналистам только сейчас.

Причины смерти знаменитости неизвестны. Сыновья Чаплин добавили, что прощание с ней пройдет в узком семейном кругу в столице Франции.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года в США. Она представительница актерской династии. Ее матерью была американская актриса Уна О’Нил. Старшая сестра Джозефины - тоже актриса Джеральдина Чаплин (играла в картинах "Чаплин", "Доктор Живаго", "Поговори с ней"). Брат Кристофер Джеймс Чаплин - актер, племянник Джеймс Тьерре - мим и актер и так далее.

В фильмографии Джозефины насчитывается более 20 кинопроектов. Среди них "Четыре мушкетера", "Графиня из Гонконга", "Джек-потрошитель", "Вершины Зеленой горы", "Парень из бухты", "Хемингуэй".

На днях мы сообщали, что во Франции умерла актриса и певица с британскими корнями Джейн Биркин.

А в январе писали, что в Москве не стало народной артистки СССР Инны Чуриковой.