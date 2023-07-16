Французская актриса и певица с британскими корнями Джейн Биркин умерла в Париже. Ей было 76 лет.

Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, тело Биркин 16 июля нашла сиделка в парижском доме актрисы. Незадолго до смерти Биркин отменила концерты по состоянию здоровья.

"Я всегда была большим оптимистом, и я понимаю, что мне нужно немного времени, чтобы снова выступать на сцене и с вами", — заявила она в мае, анонсируя перенос выступлений.

В сентябре 2021 году Биркин уже вынужденно отменяла концерты после перенесенного инсульта, но затем в интервью успокаивала поклонников, что с ней все хорошо.

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году в семье актрисы и военного. В конце 1960-х годов она переехала во Францию, с которой была связана вся ее последующая жизнь.

В первом браке с композитором Джоном Барри у нее родилась дочь Кейт. После развода она встретила певца и актера Сержа Генсбура. Вместе они стали культовой парой, снимали кино, исполняли песни. В 1969 году на вершину хит-парадов взлетел их дуэт "Je t’aime… moi non plus".

В браке с Генсбуром в 1971 году у нее родилась вторая дочь Шарлотта Генсбур, которая потом тоже стала известнейшей актрисой и певицей.

После разрыва с Генсбуром Биркин 1980 по 1992 год жила с кинорежиссером Жаком Дойоном, от которого у нее есть дочь Лу Дойон.

Джейн снялась во многих фильмах, в том числе "Бассейн", "Фотоувеличение", "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет", "Смерть на Ниле", пробовала себя в театре.

Биркин также стала иконой моды: в честь нее названы известные сумки бренда Hermes, цена на которые доходит до полумиллиона долларов. Идея аксессуара пришла на ум главе модного дома Жану-Луи Дюма в 1984 году, когда он летел рядом с Биркин из Парижа в Лондон. Актриса положила свою соломенную дорожную сумку в ящик над креслом, но ее содержимое выпало на пол, и Джейн пришлось в спешке все собирать. Она пожаловалась Дюма на то, как трудно найти вместительную кожаную сумку, которая бы ей нравилась. Тогда модельер тут же набросал эскиз гибкой и вместительной прямоугольной сумки с откидной крышкой, седельной строчкой и карманом для детских бутылочек. С тех пор за ней охотятся все состоятельные модницы мира.

В конце мая мы сообщали о смерти легенды американской сцены Тины Тернер.

А в 2019 году в Швейцарии в возрасте 80 лет скончалась актриса и певица из поколения Биркин Мари Лафоре.