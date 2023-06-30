В четверг, 29 июня, умер американский актер Алан Аркин. Ему было 89 лет.

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на семью киноартиста.

"Наш отец обладал уникальным талантом и силой от природы, он был художником и человеком. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать", - заявили сыновья Аркина Адам, Мэтью и Энтони.

Актер скончался в своем доме в городе Карлсбаде (Калифорния).

В 1966 году за роль лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут!" Аркин получил "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар".

Через четыре года он снялся в культовой "Уловке-22", где его герой оказался в безвыходной ситуации: комиссовать сумасшедшего пилота можно только по его личному заявлению, а заявление с целью избежать боевых вылетов есть бесспорный признак здравого ума. Итогом стала премия ООН.

В 2007 году актер с третьей попытки удостоился "Оскара" за роль второго плана в комедии "Маленькая мисс Счастье", где ему досталась роль неравнодушного к порно и героину дедушки.

Аркин снял свой первый фильм в 1971 году, экранизировав сатиру "Маленькие убийства" с Джулсом Файффером и Эллиоттом Гулдом в главных ролях.

Он вернулся в режиссерское кресло ради комедии 1977 года "Распродажа" с самим собой и Робом Райнером в главных ролях.

Также Аркин снял несколько проектов для телевидения.

Среди других известных работ Аркина - сериал "Метод Комински" (номинации на "Эмми"), фильмы "Эдвард Руки-ножницы", "Побег из Собибора", "Операция Арго", "Гаттака", "Уйти красиво" и другие.

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