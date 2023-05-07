Российский актер Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни. Он известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и генерал-майора милиции Сергея Баринова в "Улицах разбитых фонарей".

О кончине артиста сообщают российские СМИ со ссылкой на его дочь Анну.

По словам женщины, Тютрюмов не жаловался на здоровье.

"Он ничем не болел, ощутил резкую боль просто, и... не смогли спасти", - сказала дочь артиста. Как он уточнила, он умер утром 7 мая в Санкт-Петербурге.

По данным СМИ, причиной смерти Тютрюмова стал воспалительный процесс во внутренних органах.

Тютрюмов родился в Ленинградской области, учился во ВГИКе на курсе "продюсер кино и телевидения". Играл в театре в родном городе Подпорожье. С 1995 года работал на "Ленфильме". Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе в "Агенте национальной безопасности", "Хочу в тюрьму", "Кроте", "Бандитский Петербург 2: Адвокат", "Мастер и Маргарита", "Золотой теленок".

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