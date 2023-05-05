Умер известный российский клипмейкер Михаил Хлебородов. Ему было 56 лет.

Об этом сообщил в Инстаграме кинорежиссер и продюсер Григорий Константинопольский.

"Умер Миша Хлебородов. Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссер фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы. Всего 56 лет. Все проходит. Светлая память", - сказано в посте Константинопольского.

Причина смерти режиссера не называется.

Хлебородов окончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал одним из первых российских авторов клипов. Он снимал музыкальные ролики практически для всех звезд российской рок- и поп-музыки. Среди его работ клипы для группы "Мумий Тролль" на песни "Утекай", "Дельфины" и "Кот кота", для Алены Свиридовой на песни "Розовый фламинго" и "Никто никогда", для групп "ДДТ", "Мальчишник", "Кар-мэн", Лаймы Вайкуле, Дмитрия Маликова, Валерии и многих других.

Также Хлебородов был автором фильмов "Параграф 78" и "Курьер из "Рая", режиссером и продюсером сериалов.

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