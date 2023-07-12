Сегодня, 12 июля, умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, автор "Невыносимой легкости бытия" и "Книги смеха и забвения". Ему было 94 года.

Об этом сообщает чешская газета Novinky.cz.

Кундера родился в апреле 1929 года в Брно в Чехословакии. Его отцом был пианист, музыковед и музыкальный педагог Людвик Кундера, ректор JAMU.

После школы Милан отправился в Прагу, где изучал литературоведение и эстетику. Позже начал изучать кинорежиссуру. После окончания университета начал преподавать мировую литературу.

Первую книгу он опубликовал в 1953 году. В 1971 году вышел роман "Вальс на прощание", переведенный на многие языки.

В 1975 году Кундера эмигрировал во Францию. В 1984 году на французском языке вышел один из самых известных его романов - "Невыносимая легкость бытия". События романа разворачиваются во время "Пражской весны" в 1968 году.

Среди многочисленных наград Кундеры Большая литературная премия Французской академии, которую он получил в 2001 году, а также чешская Премия Франца Кафки, присужденная писателю в 2020 году.

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