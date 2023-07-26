В возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор. Причины смерти знаменитости неизвестны.

Об этом сообщило издание The Irish Times со ссылкой на заявление семьи певицы.

"С большой грустью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время", - говорится в заявлении.

Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел самый значительный хит певицы "Nothing Compares 2 U".

Интересно, что это кавер композиции американского певца Принса (умершего в 2016 году практически в таком же возрасте, что и Шинейд - ему было 57).

Всего за время своей карьеры О’Коннор записала десять альбомов. 11-я пластинка артистки должна была выйти в 2022 году, но после смерти сына Шейна, который 8 января 2022 года покончил с собой в возрасте 17 лет, О’Коннор отложила релиз и запланированный в его поддержку гастрольный тур.

После потери сына она сама собиралась совершить суицид, о чем написала в Твиттере - и ее пришлось госпитализировать.

В последние годы у певицы были большие проблемы с психическим здоровьем, не в последнюю очередь из-за наркозависимости, от которой она лечилась.

Также она совершала странные поступки, например, приняла ислам и поменяла имя - и это после того, как в молодости была страстной приверженкой католичества и даже служила священником в одной из либеральных церквей.

После гибели сына у О’Коннор осталось трое детей: сыновья Джейк и Иешуа, а также дочь Брегедин. Также у певицы есть восьмилетний внук.

В 2020 году журнал Time включил певицу в список главных женщин столетия.