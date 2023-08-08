В России скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года.

Об этом со слов родственников Володарского сообщает радиостанция "Говорит Москва", на которой он работал в последнее время.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", - сообщила семья покойного.

Володарский умер после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 11 августа в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 Москвы.

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он переводил художественные произведения английских и американских писателей, стал одним из первых переводчиков Стивена Кинга, а также переводил Джерома Сэлинджера.

Широкую известность Володарский получил в качестве синхронного переводчика зарубежных фильмов, которые появлялись в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов. В его переводе с неповторимыми гнусавыми интонациями русскоязычные зрители смотрели "Терминатора", "Голый пистолет", "Звездные войны" и многие другие фильмы.

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