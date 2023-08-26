Скончался знаменитый советский и российский режиссер Глеб Панфилов. Ему было 89 лет.

Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер в комментарии российским изданиям.

"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", - сказал Варшавер.

Напомним, что в середине мая Панфилова госпитализировали с инсультом в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Через некоторое время режиссера перевели в реабилитационный центр, а из него - в одну из московских больниц.

В августе директор "Ленкома" сообщил, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.

Варшавер добавил, что дата и время прощания с Панфиловым будут известны позже.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1957 году окончил Уральский государственный техниический университет. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет". К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало" (1970), "Прошу слова" (1976), "Валентина" (1981), "Васса" (1983), "Тема" (1986), "Мать" (1990), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Без вины виноватые" (2008) и другие.

В 1984 году Панфилов получил звание народного артиста РСФСР. Был женат на народной артистке СССР, актрисе Инне Чуриковой, которая скончалась в январе этого года.

А в прошлом году умер известный по фильмам "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" советский и российский режиссер Владимир Краснопольский.