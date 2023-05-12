В Москве госпитализировали народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова. В четверг его доставили в Институт Склифосовского с инсультом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

"Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали, и сейчас везут в Институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что все будет хорошо", - сказал Варшавер.

По его словам, изначально режиссера доставили в клинику в Одинцовскую областную больницу в Московской области.

"Но мы посоветовались с врачами, чтобы его все-таки перевезли из области в Москву. Решение было принято - Институт Склифосовского", - сообщил он.

По данным журналистов, у режиссера кроме инсульта диагностировали еще и воспаление легких.

Панфилову 88 лет. Он был режиссером и автором сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович" и других. Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале года.

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