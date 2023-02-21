Российский фигурист Роман Костомаров за последние дни перенес два инсульта, у него перестал видеть правый глаз.

Об этом сообщают российские издания.

"Костомаров провел минувшую ночь в реанимации: 46-летний фигурист перенес еще один инсульт. Ему провели очистку крови - плазмаферез - из-за развившегося сепсиса. Вскоре у спортсмена развился вторичный менингит", - пишут журналисты.

Вдобавок у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. С ним у известного спортсмена давние проблемы: у него афакия, в глазном яблоке отсутствует хрусталик. Несколько лет назад Роману проводили операцию по его замене. Однако теперь хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита - воспаления в лобных пазухах. Вследствие воспаления на глаза оказывается давление, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.

Роман сейчас находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. У него диагностированы отек правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в легких) и сепсис.

Лечащий доктор Костомарова Денис Проценко в больнице Коммунарка дал комментарий по поводу состояния именитого пациента и каскада осложнений.

"Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстракорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне", — рассказал главврач Коммунарки.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 7 февраля стало известно, что ему ампутировали обе стопы.

Потеря стоп плохо отразилась на душевном состоянии фигуриста.

А вскоре врачам ради спасения жизни Костомарова пришлось удалить и кисти рук.