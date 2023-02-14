Российскому олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, у которого после пневмонии начались серьезные осложнения, ампутировали обе кисти рук.

Об этом написала газета "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По информации издания, врачам не удалось сохранить спортсмену руки. Источники сообщили журналистам, у спортсмена начался некроз в нижних конечностях: сначала в левой стопе, а потом и в правой. Медикам ничего не оставалось, как ампутировать гангренозные стопы чемпиона. Параллельно врачи сражались за руки Костомарова. Но кисти тоже начали чернеть. Врачи до последнего пытались спасти руки больного, но ему становилось все хуже и хуже. Руки пришлось ампутировать, как ранее и стопы.

"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", - заявил собеседник издания.

Официального подтверждения от больницы или близких фигуриста нет. Супруга Костомарова Оксана Домнина 8 февраля, в день рождения Романа, заявила, что ее муж при желании сам расскажет о состоянии своего здоровья, когда поправится.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января из‑за пневмонии. Медики погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигуристу потребовалась такая операция из‑за отмирания тканей вследствие наличия пузырьков газа в мягких тканях.

На днях мы писали, что спортсмен находится в тяжелом психологическом состоянии.