Госпитализированному из-за пневмонии российскому олимпийскому чемпиону в танцах на льду и партнеру Татьяны Навки Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

Об этом сообщают российские СМИ.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", - сообщил источник российских СМИ.

В начале января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

В самом начале февраля СМИ писали, что фигурист рискует лишиться ноги, так как обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Врачи пытались спасти ногу, но из‑за длительного подключения к аппарату ЭКМО у спортсмена началось отмирание тканей.

Ранее также сообщалось, что в реанимации одной из московских больниц с ковидной пневмонией находится российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. По некоторым данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации. К симптомам простуды у него добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. В то же время скорую он смог вызвать сам.

Позже стало известно, что состояние госпитализированного российского режиссера Никиты Михалкова значительно улучшилось, но он пока не выписывается.