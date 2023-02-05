Российский политолог-националист Игорь Мангушев (позывной "Берег"), который сейчас воюет в Украине в составе армии РФ, получил пулевое ранение в голову в тылу российских войск в городе Кадиевка (ранее Стаханов) в Луганской области.

Как заявила его жена, выстрел был с близкого расстояния, пуля застряла в голове. И сейчас Мангушев находится в тяжёлом состоянии.

В российских Telegram-каналах предполагают, что выстрелить его мог кто-то "из своих", а сама ситуация напоминает попытку казнить "Берега".

Мангушев стал известен после своего выступления с человеческим черепом со сцены, когда он утверждал, что это останки украинского военнослужащего из "Азовстали".

По данным некоторых российских Telegram-каналов, в последнее время Мангушев сотрудничал с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

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