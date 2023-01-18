Состояние госпитализированного российского режиссера, председателя Союза кинематографистов РФ и актера Никиты Михалкова значительно улучшилось по сравнению с тем, что было неделю назад.

Об этом сообщил его коллега, актер Александр Адабашьян.

"Но пока его не выписывают, еще долго до этого. Хочет поскорее выйти. Сам понимает, что лучше не торопиться, подлечиться. Тем более сейчас вирусы расшевелились. Нет никакого большого желания вырваться досрочно и опять загреметь обратно", – рассказал Адабашьян.

Напомним, 6 января стало известно, что Михалков находится в реанимации одной из московских больниц с ковидной пневмонией. По некоторым данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации. К симптомам простуды у него добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота.

На следующий день его состояние в больнице резко ухудшилось, режиссера перевели в реанимацию.

10 января компьютерная томография показала рост пораженных участков легких у Михалкова по сравнению с предыдущими показателями.