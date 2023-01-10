Состояние российского режиссера Никиты Михалкова, который находится в больнице, ухудшается.

Об этом 10 января пишет российский телеграм-каналMash.

Компьютерная томография показала рост пораженных участков легких по сравнению с предыдущими показателями.

Михалкову поставили диагноз - идиопатическая пневмония и мерцательная аритмия.

"Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать", - говорится в сообщении.

Врачи заявляют, что угроза жизни на данный момент отсутствует.

Михалков был госпитализирован в четверг с гриппом, позже у него подтвердили Covid-19. По некоторым данным, Михалков заболел за два дня до госпитализации. К симптомам простуды у него добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. В то же время скорую он смог вызвать сам.

Как писала "Страна", президент Владимир Зеленский 7 января подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против ряда российских артистов, куда также попал Михалков.

Михалкова в Украине суд арестовал заочно. Служба безопасности Украины подозревает его в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны.