Российский актер театра и кино, телеведущий Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу. Предварительный диагноз народного артиста РФ - кардиологические осложнения после ОРВИ. Коронавирус у 73-летнего Щербакова не обнаружили.

Об этом рассказал российским медиа сын актера Василий Щербаков.

Сын Щербакова заявил, что его отец находится в реанимации кардиологического отделения. У знаменитого актера слабость и боль в груди.

Известно, что накануне Бориса Щербакова увезли на скорой с репетиции спектакля, которая проходила в Выборгском дворце культуры.

Борис Щербаков - советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР. Известен по ролям в фильмах "Приказ номер один", "Воры в законе", "С любимыми не расставайтесь", "Кодекс чести", "Марш Турецкого".

Всего он снимался более чем в двух сотнях фильмов и сериалов. Кроме того, Щербаков долгое время был ведущим Первого канала.

Ранее мы писали, что в начале января российский режиссер Никита Михалков попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако к середине прошлого месяца его состояние значительно улучшилось.

Также "Страна" рассказывала, что недавно американский актер Джереми Реннер, сыгравший одну из главных ролей в кинофраншизе "Мстители", получил травмы во время уборки снега и был отправлен в реанимацию.