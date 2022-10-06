Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована и находится в больнице.

О госпитализации 75-летней Тарасовой сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Татьяна Тарасова пропустила съемки первого эпизода нового сезона шоу "Ледниковый период".

Журналисты сообщили, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения - Ред.). Вчера скорую помощь ей вызвали домой, в квартиру в Спиридоньевском переулке.

Тарасова считается одним из самых авторитетных экспертов в фигурном катании. Она в 28 лет стала заслуженным тренером СССР и самым молодым обладателем этого титула. Дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова воспитала целую плеяду талантливых учеников, которые завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Они восемь раз выигрывали золотые медали на Олимпийских играх.

В декабре 2021 года "Страна" писала, что Тарасова попала в больницу из-за проблем со спиной. Тогда е стало плохо на съемках шоу "Ледниковый период", после чего возникла потребность в госпитализации.

В том же месяце легенда футбола бразилец Пеле оказался в больнице. Причиной госпитализации 81-летнего пациента стало продолжение лечения опухоли толстой кишки.