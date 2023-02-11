Госпитализированный из-за пневмонии олимпийский чемпион России 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, которому недавно ампутировали стопы ног, находится в глубокой депрессии. Спортсмену могут ампутировать кисти рук.

Об этом сообщает издание Prozvezd.info со ссылкой на источник в больнице.

"У него и его супруги изменилось эмоциональное состояние. Безусловно, сказывается остающийся открытым вопрос о необходимости проведения второй операции по ампутации кистей рук. Его состояние по-прежнему остается тяжелым. Роман и его родные понимают, что операция на руках нужна для спасения жизни, поэтому от нее не отказываются. Но тревожное ожидание этого, конечно, дестабилизирует Костомарова и его близких", - сообщил источник.

Костомаров находится в больнице в Коммунарке уже месяц. Он до сих пор в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ, но в сознании. Из-за тяжелого воспалительного поражения легких и сепсиса он не может самостоятельно дышать. Более того, из-за проводимой массивной терапии антибиотиками и длительного периода лежания в кровати у него образовывались тромбы, ухудшилось кровообращения в конечностях и началась гангрена.

8 февраля спортсмен отметил свое 46-летие в реанимации.

Роман Костомаров - двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

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