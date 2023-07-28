Сегодня скончался медийщик и адвокат Игорь Мизрах, которому в мае было вручено подозрение в мошенничестве и которого взяли под стражу.

Об этом стало известно "Стране".

"Он умер в больнице скорой помощи. Его в коме забрали из СИЗО, операция на желудке, но так и не спасли", - сказал источник в правоохранительных органах.

Мизрах был владельцем медиахолдинга "МХП" и журнала "Persona.ТОП", а также шеф-редактором политического журнала "Рейтинг".

18 мая мы писали, что сотрудники Нацполиции вручили Мизраху подозрение по делу о мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сотрудники департамента стратегических расследований задокументировали создание преступной организации, которая занималась рейдерством при помощи фальшивых печатей ООО "Хорольский завод детских продуктов питания".

Сегодня мы сообщали, что Печерский суд Киева избрал для бывшего народного депутата Юрия Аристова, отдохнувшего на Мальдивах под видом служебной командировки, меру пресечения в виде личного обязательства.