Адвокату Игорю Мизраху, которому сегодня сотрудники Нацполиции вручили подозрение по делу о мошенничестве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Ранее мы писали, что сотрудники департамента стратегических расследований задокументировали создание преступной организации, которая занималась рейдерством. Ее главой правоохранители считают Мизраха.

Также мы сообщали, что 18 мая Высший совет правосудия единогласно проголосовал за взятие под стражу экс-главу Верховного суда Всеволода Князева. Он, напомним, подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

А адвоката Олега Горецкого, которого задержали на взятке с бывшим главой Верховного суда Всеволодом Князевым, суд арестовал до 13 июля с правом выйти под залог в размере 80 миллионов гривен.