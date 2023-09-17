Ночью 17 сентября умер бывший губернатор Херсонской области Геннадий Лагута.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Преждевременно ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута. Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе", - написал Прокудин.

СМИ сообщают, что он скончался в одной из киевских больниц в ночь на 17 сентября.

Лагуте было 49 лет. Херсонскую область он возглавлял до июля 2022 года.

Напомним, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в череде кадровых изменений уволил Геннадия Лагуту с должности губернатора Херсонской области.

А в феврале СБУ сообщила Лагуте о подозрении в мошенничестве и подделке документов. По версии следствия, с помощью черного нотариуса экс-глава Херсонской ОВА переписал на себя чужую Toyota Highlander и сразу продал авто своему подчиненному, а потом снова купил у него же.

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