В ночь на 14 сентября от неизлечимой болезни умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года.

Об этом сообщил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза на своей странице в Facebook.

Мирча Снегур был президентом Молдовы с 3 сентября 1990 года по 15 января 1997 года. В 2000 году он был награжден Орденом Республики, был обладателем почетного звания Doctor Honoris Causa Кишиневского сельскохозяйственного университета (1996 год), Университета Анкары (1996 год) и Международного свободного университета Молдовы (2001 год).

Сообщается, что первого президента Молдовы похоронят на кишиневском центральном кладбище рядом с женой.

В конце минувшего лета мы сообщали, что на 91-м году жизни в больнице скончался Михаил Горбачев - последний генсек и единственный президент Советского Союза.

А весной прошлого года не стало первого президента Украины Леонида Кравчука.

Ранее мы рассказывали, что летом скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Медиамагнату, одному из богатейших людей Италии, дольше всех в стране проработавшему на посту премьера, было 86 лет.