В понедельник, 11 сентября, умер народный депутат нескольких созывов Верховной Рады и известный музыкант, народный артист Украины Ян Табачник.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook.

По его информации, Табачник скончался 11 сентября после 20:00 в Тель-Авиве, в больнице. Последние два года он боролся с раком.

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа", – написал Маслий.

Знаменитый аккордеонист Ян Табачник родился 31 июля 1945 в Черновцах. При рождении ему дали имя Иаков. Музыкальное образование он получил в Мелитополе. Позже получил еще одно образование – юридическое, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 1964 по 1994 годы Табачник был артистом разных театров и филармоний. В 1995 году создал в Одессе городской театр музыки Яна Табачника. С 1997 года являлся профессором на кафедре народных инструментов Киевского национального университета культуры и искусств.

В 2000 году музыкант создал творческий центр Яна Табачника. Один из его самых известных проектов - телевизионное шоу "Честь имею пригласить", которое выходило на ТВ почти 20 лет.

С 1987 года артист активно гастролировал и стал лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей. Получил награду "Золотая менора". Выпустил пять дисков-гигантов и 10 компакт-дисков. Его песни исполняли известные артисты постсоветской эстрады.

Табачник получил звание заслуженного артиста УССР и народного артиста Украины, а также несколько орденов, золотой крест "Меценаты Родины", награды от власти, СБУ, МВД, пограничников.

В 2007 году музыкант стал депутатом от Партии регионов. В 2012-2014 годах был депутатом Верховной Рады 7-го созыва.

Табачник был женат на народной артистке Украины и оперной певице Татьяне Недельской, у него остались трое сыновей.

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