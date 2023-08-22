В Италии скончался популярный певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает информагентство ANSA со ссылкой на менеджера знаменитости Данило Манкузо.

Музыкант умер сегодня в 16:00 после продолжительной болезни. По словам Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось. Перед кончиной он был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане.

Кутуньо родился 7 июля 1943 года. В 1980-х наряду с другими участниками музыкального фестиваля в Сан-Ремо он прославился за рубежом и спо праву стал считаться одним из лучших итальянских мелодистов. В Европе знали его композиции "L'Italiano", "Il tempo se ne va", "La mia musica", "Solo noi" и многие другие. Кутуньо писал песни для таких звезд, как Джо Дассен, Адриано Челентано, Далида и Мирей Матье, а также некоторое время был телеведущим.

В 2019 году в Украине группа депутатов потребовала не допустить въезда Тото Кутуньо, который давал концерт в Киеве, из-за якобы его пророссийской позиции. Певец тогда заявил, что "удивлен и обеспокоен" этим и что он далек от политики.

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