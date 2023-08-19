В России скончался известный актер Игорь Ясулович. Народному артисту России, известному по многим работам в советской киноклассике, был 81 год.

Об этом сообщает телеграм-канал Российского института театрального искусства - ГИТИСа.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - говорится в посте института.

В июне СМИ писали, что Ясуловича госпитализировали с подозрением на острое воспаление почек. В больнице его состояние ухудшилось, артиста подключали к аппарату ИВЛ, ему откачивали жидкость из желудка и легких. В конце прошлой недели врачи выписали знаменитость, но в ночь на 15 августа Ясуловичу пришлось вызвать скорую помощь из‑за сильных болей. По данным СМИ, актер страдал от онкологического заболевания.

На счету актера более 320 работ в театре и кино. Среди его наиболее известных ролей собачник Виктор Николаевич в "Бриллиантовой руке", муж Эллочки-людоедки инженер Щукин в "12 стульях" и Электрон Иванович в "Гостье из будущего".

В 2022 году он в числе 90 деятелей культуры подписал открытое письмо "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".

Ясулович в детском сериале "Гостья из будущего"

На днях мы писали, что в возрасте 36 лет умер британский актер Даррен Кент, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

А 9 августа в Москве в возрасте 97 лет умерла народная артистка СССР Вера Васильева.