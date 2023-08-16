В возрасте 36 лет умер британский актер Даррен Кент, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

О смерти артиста сообщает западная пресса со ссылкой на агентство Carey Dodd Associates, которое представляло его интересы.

По словам сотрудника агентства, Кент мирно ушел еще 11 августа в окружении своих родителей и лучшего друга.

"Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", — сказано в некрологе агентства.

Кент страдал от целого букета болезней: остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

Даррен родился в британском графстве Эссекс. Он начал сниматься в 2000-х годах. Актер появился в хорроре "Зеркала", сериале "Жители Ист-Энда", картине "Джиперс Криперс: Возрожденный", мини-сериале "Отверженные". В "Игре престолов" он сыграл эпизодическую роль пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен останки своей дочери, убитой одним из ее драконов.

В 2012 году Кент получил премию Van d’Or за роль в короткометражном фильме "Солнечный мальчик". Он сыграл подростка с редким заболеванием кожи, которое мешает ему находиться на солнце. Также Кент был сценаристом и режиссером.

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