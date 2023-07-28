В России в возрасте 47 лет ушел из жизни актер Андрей Бабенко. Он известен по эпизодическим ролям в нескольких сезонах детективного сериала "Улицы разбитых фонарей".

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно их информации, актер скончался еще 24 июля. А коллеги узнали о его смерти 26 июля. Бабенко нашли без признаков жизни в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Причиной смерти стало самоубийство.



У актера не было семьи, а дружил он с ограниченным кругом лиц. Они рассказали прессе, что 47-летний мужчина переживал из-за недостаточного количества денег и не мог мириться с одиночеством. Нередко ему давали в долг знакомые. В последнее время из-за проблем с деньгами он даже был вынужден пойти подрабатывать курьером.

На 26 июля у Бабенко были намечены съемки в эпизоде нового сериала. Он всегда был очень ответственным, но не появился на площадке, поэтому все и забили тревогу, особенно режиссер Максим Бриус, который был близок с покойным.

Сейчас решается вопрос с похоронами Бабенко. Друзья и коллеги должны собрать необходимую сумму, чтобы достойно проводить в последний путь актера. Этим делом занимаются несколько человек, в том числе и известный артист Роман Жилкин, снимавшийся в "Бандитском Петербурге".



"Трудно подобрать буквы. Андрей Бабенко решил пойти куда-то дальше. Ушел… Подробности прощания и церемонии чуть позже", - сообщил Жилкин.



На счету Бабенко участие в 110 картинах. Среди них такие известные проекты, как "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Опера: Хроники убойного отдела", "Невский" и другие. Несколько лет назад он выходил на сцену известных театров Петербурга и участвовал в антрепризных постановках. Однако все его роли были небольшими.

Весной мы писали, что в возрасте 68 лет умер популярный советский и российский актер и ведущий программы "Фазенда" Сергей Колесников.

Вскоре не стало российского актера Александра Тютрюмова, который известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила".