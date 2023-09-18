Открыто уголовное производство по факту смерти бывшего главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис Суспильному.

Его тело нашли в Киеве. Событие квалифицируют как "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией - "самоубийство".

С заявлением об исчезновении Лагуты еще 13 сентября в Соломенское управление полиции Киева обратилась его жена.

А 16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений.

"Сейчас идет досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии совершенного и устанавливают детали, свидетелей и свидетелей события", - рассказали в полиции.

Напомним, 17 сентября умер экс-глава Херсонской области Геннадий Лагута. Ему было 49 лет. Херсонскую область он возглавлял до июля 2022 года.

По мнению депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, Лагуту довели до самоубийства обвинениями в "сдаче Херсона". Хотя, по мнению депутата, эти обвинения беспочвенны. По его данным, Лагута покончил жизнь самоубийством, приняв большую порцию таблеток.

Ранее мы писали, что в феврале СБУ сообщила Лагуте о подозрении в мошенничестве и подделке документов.