Международный комитет Красного Креста официально предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву статус пленного.

Об этом сообщает Суспильне.

Статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории России. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", - сказал сын пленного мэра.

Колыхаев долгое время считался пропавшим без вести.

Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев был похищен еще в июне 2022 года и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Также в Херсонской области похитили депутата облсовета Юрия Васильева из партии Колыхаева и его жену.

Ранее сообщалось, что в Украину после обмена пленными вернулся первый заместитель мэра захваченного Энергодара.

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