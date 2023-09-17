Красный Крест официально подтвердил статус пленного мэра Херсона Колыхаева
Международный комитет Красного Креста официально предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву статус пленного.
Об этом сообщает Суспильне.
Статус официально подтвердили 13 сентября 2023 года.
"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных и он находится на территории России. Где именно и о состоянии его здоровья не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба", - сказал сын пленного мэра.
Колыхаев долгое время считался пропавшим без вести.
Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев был похищен еще в июне 2022 года и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Также в Херсонской области похитили депутата облсовета Юрия Васильева из партии Колыхаева и его жену.
Ранее сообщалось, что в Украину после обмена пленными вернулся первый заместитель мэра захваченного Энергодара.
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