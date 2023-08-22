Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива (с середины ХХ века эту норму применяли только во время войны во Вьетнаме и Ирано-Иракской войны - Ред.)", — сказал он.

Согласно Женевским конвенциям, в смешанную медицинскую комиссию должны входить три врача: один от страны, где удерживаются пленные, и два от нейтральных стран. Один из нейтральных представителей будет председательствовать в комиссии.

Также в документе сказано, что такие комиссии должны быть назначены "с начала конфликта для освидетельствования больных и раненых военнопленных и для принятия всех необходимых о них решений".

Ранее руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк заявил, что РФ возвращает тела украинских бойцов, хотя они считались военнопленными. Таких тел было передано уже 12. Их пребывание в плену даже подтверждал Красный Крест.

Мы уже сообщали, что Украина пока не может вернуть закарпатских военных, переданных Венгрии из российского плена.

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